كليرمون يلحق بنيس خسارته الأولى بعد 5 انتصارات توالياً

وسجل هدف لوريان الوحيد هدافه إلباسان راشاني من كوسوفو بعدما تابع تمريرة أرضية من البديل الغابوني جيم أليفينا في المنطقة بقدمه اليمنى في المرمى الخالي (77).



وفوت نيس بهذه الخسارة على نفسه فرصة العودة إلى المركز الثاني في الترتيب الذي بات يحتله مرسيليا بعد فوزه على أنجيه 5-2 الجمعة في افتتاح منافسات هذه المرحلة، ليتجمد رصيده عند 42 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن النادي المتوسطي.



وحقق كليرمون الذي تقدم للمركز الخامس عشر مع 24 نقطة فوزه الثاني توالياً في الدوري بعدما كان أسقط رين 2-1 في المرحلة السابقة.



واستعاد ستراسبورغ المركز الرابع بفوزه على ضيفه نانت 1-صفر، سجلها لاعب الوسط المخضرم ديمتري لينار في الدقيقة 73.



ورفع ستراسبورغ رصيده إلى 38 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن موناكو الفائز على ليون بهدفين نظيفين السبت، فيما تجمد رصيد نانت عند 32 نقطة في المركز العاشر.



فوز أوّل للوريان بعد 15 مباراة



وفي مباراة أخرى، حقق لوريان انتصاره الأوّل في الدوري منذ قرابة أربعة أشهر بفوزه على ضيفه لنس 2-صفر.



ويدين لوريان بالنقاط الثلاث إلى الوافدين الجدد الشاب السنغالي سامبو سومانو (21 عاماً) الملتحق بصفوف الفريق الأول من الرديف والبديل المهاجم المالي إبراهيما كونيه القادم من ساربسبورغ النروجي (76).



وتقدم لوريان إلى المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة، فيما تجمد رصيد لنس عند 33 نقطة في المركز التاسع.



وأكرم رينس وفادة ضيفه بوردو المنقوص عددياً بعد طرد لاعبه الأوكراني دانيلو إيناتينكو في الدقيقة 72 بفوزه عليه بخماسية نظيفة.



وتناوب على تسجيل الأهداف هوغو إكيتيكي (40) ومارسال مونتسي من زمبابوي هدفين (46 و76) والهولندي أزور ماتوسيوا (59) والبلجيكي فوت فايز (62).



وتعادل تروا مع مضيفه متز سلباً.



وتتابع المرحلة بمباراة رين وبريست، ومباراة القمة بين ليل حامل اللقب وباريس سان جرمان المتصدر.