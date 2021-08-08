كليرمون يتألق في أوّل مباراة له في دوري النخبة

وانتظر كليرمون الدقائق العشر الأخيرة من عمر المباراة لحسم الفوز وحصد نقاطه الثلاث الاولى في النخبة بفضل هدفي الغيني محمد بايو (82) وجوديل دوسو من بنين (90+3).

وكان بوردو أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر، لكنه عوقب كإجراء احترازي بالهبوط إلى الدرجة الثانية بسبب انسحاب المساهم الأكبر في النادي كينغ ستريت، وأنجيه الذي فرضت عليه الهيئة المسؤولة عن مراقبة حسابات الأندية الفرنسية المحترفة العقوبة ذاتها، في الأولى بعدما منحتهما لجنة الاستئناف التابعة للمديرية الوطنية للرقابة والإدارة الضوء الأخضر بذلك عقب طعنهما في عقوبة الهبوط.

وجاءت أولى مباريات بوردو في الدوري هذا الموسم دون المستوى المعقود على فريق المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، فيما غاب عن أصحاب الأرض الوافدان الجديدان الغاني جديون منساه والبرتغالي ريكاردو مانغاس بعدما انضما اليه في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك لأسباب إدارية.

وفي مباريات أخرى، تعادل رين ولنس 1-1.

افتتح التسجيل لأصحاب الأرض الغاني كمال الدين سليمانا (14) قبل أن يدرك الضيف التعادل عبر لانس سيكو فوفانا(19).

وتعادل نيس وضيفه رينس سلباً، فيما فاز أنجيه على مضيفه ستراسبورغ 2-صفر، سجلهما الإيفواري إسماعيل تراوريه (57) والمهاجم الكاميروني ستيفان ياهوكين (81).

واكتفى سانت إتيان بالتعادل الإيجابي 1-1 امام مضيفه لوريان الذي افتتح التسجيل بفضل فنسنت لو غراف في الدقيقة 52، قبل أن يدرك سانت إتيان التعادل عبر المهاجم التونسي وهبي الخرزي (70 من ركلة جزاء).

وكانت منافسات هذه المرحلة افتتحت الجمعة بمباراة واحدة انتهت بالتعادل بين موناكو ونانت 1-1، واستؤنفت السبت، فتعادل ليون أمام بريست 1-1، وفاز باريس سان جيرمان على مضيفه تروا 2-1.

