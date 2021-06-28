كريستوف غالتييه المتوج مع ليل مدرباً لنيس

وأفادت المجموعة البريطانية في بيان: "يسرّ نيس تأكيد تعيين كريستوف غالتييه مدرباً جديداً مع مفعول فوري".

وكلل غالتييه مسيرته مع ليل من أيلول/سبتمبر 2017 حتّى أيار/مايو 2021، بالفوز بلقب الـ "ليغ1" في الموسم المنصرم.

غير أن المدرب الفرنسي استقال من منصبه بعد أيام قليلة من التتويج معلناً عن رغبته في إيجاد تحد جديد. وبرغم إبداء ليون ونابولي الإيطالي رغبتهما بالحصول على خدماته، إلاّ أنّ وسائل إعلام محلية رجحت كفة نيس.

وتوصل غالتييه إلى اتفاق مع نيس قبل أسابيع عدة، إلا أن النادي دخل بمفاوضات مع بطل فرنسا الذي لم يكن يريد الاستغناء عن مدربه بصفقة مجانية، خصوصاً أن عقد الأخير ينتهي في الموسم المقبل.

