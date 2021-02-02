فياش بواش يتقدم باستقالته من تدريب مرسيليا

وأبلغ فياش بواش الصحفيين "لقد تقدمت باستقالتي وقلت إني لا أتفق مع الخطة الرياضية للنادي. لا أريد أي شيء من أولمبيك مرسيليا. لا أريد أي أموال".

ويأتي قرار المدرب البرتغالي بعد يوم من إقفال باب سوق الانتقالات الشتوية (ميركاتو) وبعد ثلاثة أيام من اقتحام بعض المشجعين مقر التمارين الخاص بالنادي احتجاجاً على النتائج السلبية، ما أدى الى تأجيل مباراة مرسيليا أمام ضيفه رين السبت.

وأكد المدرب البرتغالي الذي تعاقد مع مرسيليا بداية الموسم الماضي أنه وقف ضد التعاقد على سبيل الإعارة مع لاعب سلتيك غلاسكو الاسكتلندي أوليفييه نتشام، وأنه علم بالصفقة عبر وسائل الاعلام.

كما أشار إلى أنه علم برحيل لاعب الجناح الصربي نيمانيا رادونيتش إلى هرتا برلين في وقت متأخر من ليل الإثنين.

وأردف قائلاً "لقد تمّ المس باحترافيتي ولا يمكنني القبول بذلك"، وانه مستعد للاستمرار "حتى تقرّر الادارة السماح (له) بالرحيل".

وأفصح فياش - بواش انه لم يناقش قراره سوى مع قائد الفريق الحارس ستيف مانداندا.

وبعدما أشار إلى أن تركيزه الحالي ينصبّ على مباراة فريقه المقبلة أمام لنس، قال "أنا مرتبط بعقد واحترمه" وختم "بامكان الادارة أن تشعر بالراحة، فأنا احترم كثيراً فرانك (ماكورت المالك الاميركي للنادي)".

ويحتل مرسيليا المركز التاسع برصيد 32 نقطة، حيث فاز بتسع مباريات وتعادل في خمس ومني بست هزائم.

ويمر الفريق الجنوبي ومدربه بفترة سيئة حيث مني السبت قبل الماضي بخسارته الثالثة تواليا في مبارياته الأربع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز في الدوري عندما سقط أمام مضيفه موناكو 1-3.

كما كانت الخسارة الرابعة تواليا لمرسيليا في مختلف المسابقات بعدما كان سقط امام سان جيرمان 1-2 في كأس الابطال. وحقق الفريق فوزاً واحداً في مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري.

