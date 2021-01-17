فوز أول لرين في 2021

وبعدما أنهى عام 2020 بأربعة انتصارات متتالية، اكتفى فريق المدرب جوليان استيفان بتعادلين في مباراتيه الأوليين للعام الجديد ضد نانت من دون أهداف وليون 2-2 بعدما كان متقدما على المتصدر بهدفين نظيفين.

وبدا الأحد أنه في طريقه لإهدار المزيد من النقاط بعد تخلفه أمام مضيفه المتواضع بريست منذ الدقيقة الرابعة بهدف فرانك هونورا، لكن سرعان ما عاد الى اللقاء بإدراكه التعادل بفضل بنجامان بوريغو (7).

وانتظر رين حتى الدقيقة 77 ليحسم النقاط الثلاث وفوزه العاشر للموسم من ركلة جزاء انتزعها هونورا ونفذها كليمان غرونيه، رافعا رصيد فريقه الى 36 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف موناكو الرابع الذي فاز الجمعة على مونبلييه 3-2.

وحرم لنس مضيفه نانت من تحقيق فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد المدير الفني للمنتخب الفرنسي السابق ريمون دومينيك، والأول من الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك عندما أرغمه على التعادل 1-1.

وكان نانت البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه المغربي الأصل عمران لوزة في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، لكن لنس أدرك التعادل بواسطة الكونغولي الديموقراطي غايل كاكوتا (81).

ويلهث نانت خلف فوزه الرابع هذا الموسم منذ تغلبه على مضيفه لوريان 2-صفر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وحقق بوردو فوزا كبيرا على مضيفه نيس بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الكوري الجنوبي هوانغ أوي-جو (50) وبول بايس (75) والكرواتي توماس بيسيتش (87).

وواصل ستراسبورغ صحوته وحقق فوزه الثالث على التوالي عندما تغلب على ضيفه سانت اتيان بهدف وحيد سجله لودوفيك أجورك في الدقيقة 29.

وأهدر الجزائري رياض بودبوز ركلة جزاء لسانت اتيان في الدقيقة العاشرة.

ومني سانت اتيان بخسارته الثانية على التوالي في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، والتاسعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.