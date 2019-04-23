فرابار أول امرأة تقود مباراة في الدوري الفرنسي للدرجة الأولى

Dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde féminine 2019, Stéphanie Frappart a été désignée pour officier lors de la prochaine journée de Ligue 1. https://t.co/U15Qb6pY0Q — FFF (@FFF) April 23, 2019



وكانت فرابار، الفرنسية الوحيدة التي ستشارك في تحكيم مباريات في كأس العالم للسيدات التي ستقام في فرنسا في حزيران/يونيو المقبل، هي أول امرأة أيضا تدير مباراة في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان "عينت لجنة الحكام في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ستيفاني فرابار، التي اختارها الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) للمشاركة في كأس العالم للسيدات في فرنسا، لإدارة مباراة في الأسبوع 34 بدوري الدرجة الأولى الفرنسي بين إميان وستراسبورغ".

ولن تكون فرابار أول امرأة تدير مباراة في دوري الأضواء بإحدى بطولات الدوري الأوروبية الكبرى إذ سبقتها الألمانية بيبيانا شتاينهاوس التي كانت أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الألماني في 2017 بين هيرتا برلين وفيردر بريمن وانتهت بالتعادل 1-1 بين الفريقين.