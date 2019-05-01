فالكاو يمنح موناكو نقطة ثمينة أمام رين

ويدين موناكو بتعادله إلى قائده الكولومبي راداميل فالكاو الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 69 و75، بعدما كان أدريان هونو قد منح فريقه التقدم بتسجيله هدفين أيضاً في الدقيقتين 3 و9.

ورفع موناكو، الفريق الوحيد الذي كسر هيمنة باريس سان جيرمان على لقب الدوري المحلي في المواسم الأخيرة بتتويجه بلقب موسم 2016-2017، رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق أربع نقاط عن كاين صاحب المركز 18 (أول المراكز المؤدية الى الهبوط)، مع تبقي أربع مراحل على نهاية الموسم.

واعتبر مدرب موناكو البرتغالي ليوناردو جارديم أن فريقه حقق "نقطة مهمة، نقطة مهمة في الصراع من أجل البقاء"، متابعا "لكنها نقطة واحدة فقط، ونحن أتينا إلى هنا مع رغبة انتزاع ثلاث نقاط".

أما رين المتوج الأسبوع الماضي بلقب كأس فرنسا على حساب حامل اللقب سان جيرمان، فرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الحادي عشر.