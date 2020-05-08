فابريغاس يتفهم قرار إلغاء الدوري الفرنسي ويتحفظ على توقيته من قبل beIN SPORTS May 8, 2020 21:25 قال الإسباني سيسك فابريغاس لاعب موناكو إنه يتفهم الأسباب التي أدت لإلغاء الدوري الفرنسي لكنه يتحفظ على توقيت هذا القرار. Reuters سيسك فابريغاس السابق لنس يكافئ مدربه بعقد بعد مبارا اقرأ التالي آخر الأحداث May 8, 2020 21:25 فابريغاس يتفهم قرار إلغاء الدوري الفرنسي ولكن! May 8, 2020 17:47 لنس يكافئ مدربه بعقد بعد مباراتين فقط تحت اشرافه May 8, 2020 12:32 إعلان مبابي هدافاً للدوري الفرنسي بشكل رسمي May 6, 2020 13:58 نيس لن يفعل بند التعاقد النهائي مع الجزائري وناس May 4, 2020 19:58 الرابطة الفرنسية تطلب قرضاً لتعويض خسائر الأندية May 4, 2020 18:59 أميان يحاول إصلاح ما أفسده وباء كورونا May 4, 2020 12:18 الرابطة الفرنسية تقترح تاريخا لبداية الموسم المقبل May 2, 2020 20:25 إيمري: نيمار سيتفوق على ميسي ورونالدو May 2, 2020 12:42 تعافي المريض رقم صفر في الدوري الفرنسي من كورونا April 30, 2020 20:20 ليون ينوي اتخاذ "إجراءات عديدة" ضد قرار الرابطة