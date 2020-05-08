فابريغاس يتفهم قرار إلغاء الدوري الفرنسي ويتحفظ على توقيته

من قبل beIN SPORTS May 8, 2020 21:25 قال الإسباني سيسك فابريغاس لاعب موناكو إنه يتفهم الأسباب التي أدت لإلغاء الدوري الفرنسي لكنه يتحفظ على توقيت هذا القرار.