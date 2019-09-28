غياب الجزائري أوناس ستة أسابيع بسبب الإصابة

وتعرض اللاعب المعار من نابولي الإيطالي لإصابته خلال الخسارة ضد موناكو (1-3) قال النادي بداية الأمر إنها بسيطة.

لكن فحوصاً طبية إضافية أكدت ما نشرته صحيفة "ليكيب" بأن مدة غياب اللاعب ستطول.

وكان المدرب باتريك فييرا قد صرح الخميس "هناك خوف أكثر من الألم بالنسبة لآدم".

وأشار اللاعب الدولي السابق أن أوناس الذي ترك الملعب مصاباً بعد ساعة على انطلاق المباراة في الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء الماضي سيغيب "لنحو عشرة أيام".

وبدأ أوناس، البالغ من العمر 22 عاماً مشواره الاحترافي في فرنسا مع بوردو قبل الانتقال الى نابولي عام 2017.

وخاض أوناس الذي توج هذا الصيف مع منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية، 28 مباراة في الدوري الإيطالي مع نابولي وسجل 3 أهداف منذ وصوله إلى الفريق الجنوبي.



