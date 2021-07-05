غورفينيك مدرباً جديداً لنادي ليل

من قبل beIN SPORTS July 5, 2021 20:44 أعلن نادي ليل بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين عن تعيين جوسلان غورفينيك مدرباً جديداً له خلفاً لكريستوف غالتييه الذي تعاقد مع نيس.