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بطولة أمم أوروبا 2020
الدوري الفرنسي

غورفينيك مدرباً جديداً لنادي ليل

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أعلن نادي ليل بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين عن تعيين جوسلان غورفينيك مدرباً جديداً له خلفاً لكريستوف غالتييه الذي تعاقد مع نيس.

Reuters

 


 

الدوري الفرنسي جوسلان غورفينيك
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