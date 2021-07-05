غورفينيك مدرباً جديداً لنادي ليل من قبل beIN SPORTS July 5, 2021 20:44 أعلن نادي ليل بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين عن تعيين جوسلان غورفينيك مدرباً جديداً له خلفاً لكريستوف غالتييه الذي تعاقد مع نيس. Reuters الدوري الفرنسي جوسلان غورفينيك السابق بوردو يعلن هبوطه الى الدرجة ال اقرأ التالي آخر الأحداث July 5, 2021 20:44 غورفينيك مدرباً جديداً لنادي ليل July 2, 2021 19:07 بوردو يعلن هبوطه ويستأنف العقوبة June 28, 2021 22:21 كريستوف غالتييه المتوج مع ليل مدرباً لنيس June 25, 2021 12:52 سان جيرمان يخوض جولات سهلة في بداية مشواره بالدوري June 12, 2021 22:27 فينالدوم يتحدث عن سبب انضمامه لسان جيرمان June 8, 2021 09:49 مصادر beIN SPORTS: سان جيرمان يتعاقد مع فينالدوم June 3, 2021 16:44 تقليص عدد أندية "ليغ1" اعتباراً من موسم 2023-2024 May 30, 2021 21:11 نانت يضمن البقاء في الدوري الفرنسي May 29, 2021 18:40 بيتر بوش مدرباً جديداً لنادي ليون May 27, 2021 23:11 نانت يضع قدماً في الـ"ليغ 1"