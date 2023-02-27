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الدوري الفرنسي

غالتييه يعلن غياب كيمبيمبي حتى نهاية الموسم

أعلن مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه أن مدافعه الدولي الفرنسي بريسنل كيمبيمبي سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

AFP

غالتييه أكد تعرض المدافع الفرنسي لإصابة قوية على مستوى كاحل قدمه اليمنى في المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان على مارسيليا بثلاثة أهداف دون رد في الدوري المحلي بعدما سقط لوحده على الأرض ليبتعد عن الملاعب حتى نهاية الموسم.
 

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