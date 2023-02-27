غالتييه يعلن غياب كيمبيمبي حتى نهاية الموسم

غالتييه أكد تعرض المدافع الفرنسي لإصابة قوية على مستوى كاحل قدمه اليمنى في المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان على مارسيليا بثلاثة أهداف دون رد في الدوري المحلي بعدما سقط لوحده على الأرض ليبتعد عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

