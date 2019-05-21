غاسيه يعلن رحيله عن سانت اتيان

وتولى غاسيه (65 عاما) تدريب "الخضر" في كانون الأول/ديسمبر 2017، وقاده هذا الموسم إلى المركز الرابع المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وقال غاسيه "أتيت لتحقيق مهمة وأعتقد أنه مع غيسلان (برانتان الذي يشغل منصب مساعده)، تمكنا من إعادة سانت اتيان إلى حيث ينتمي"، في إشارة إلى المشاركة الأوروبية للمرة الأولى منذ 2017.

وأعرب غاسيه عن رغبته في رؤية برانتان يتولى مهامه، مضيفا "لست في موقع يخولني الاختيار، لكنه يتمتع بأفضلية، سبق له التدريب في الدوري الفرنسي (مونبلييه)، يتمتع بالخبرة، ويعرف التشكيلة جيداً".

وبحسب صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، اختار غاسيه الرحيل عن سانت اتيان بسبب خلافات مع الإدارة حول المبالغ التي ستوفرها له من أجل إبرام تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

والتحق غاسيه الذي عمل مساعداً للوران بلان في بوردو والمنتخب الفرنسي، بسانت اتيان في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 كمساعد لجوليان سابليه، وعين مدربا بدلاً منه بعد شهر إثر سلسلة من ست مباريات لم يحقق فيها الفريق أي فوز.