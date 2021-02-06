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الدوري الفرنسي

شكوك حول مشاركة نيمار ضد مرسيليا

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يحوم الشك حول مشاركة النجم البرازيلي نيمار مع فريقه باريس سان جبرمان في قمة الدوري الفرنسي لكرة القدم الاحد ضد مرسيليا، بسبب التهاب معوي بحسب ما أعلن حامل لقب الدوري السبت.

AFP

ويخوض سان جيرمان في ملعب فيلودروم اللقاء المئة ضد مرسيليا، في وقت يتنافس فيه على الصدارة مع ليون وليل.

وذكر سان جيرمان "لم يتمكن نيمار من التدرّب هذا الصباح بسبب التهاب في المعدة، سيتم تقييم حالته في الساعات المقبلة".

لكن مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قال "يعاني نيمار من التهاب في المعدة، على غرار الكثير من الناس. سنقيّم حالته غداً ونتمنى تعافيه للتواجد في التشكيلة".

ويغيب عن سان جيرمان حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس بسبب مشكلة في العضلة المقرّبة في فخذه.

وتعافى لاعب الوسط الدفاعي الإيطالي ماركو فيراتي من فيروس كورونا، فيما لا يزال لاعب الوسط الآخر الاسباني أندر هيريرا غائباً.

ماركو فيراتي مرسيليا باريس سان جيرمان نيمار كيلور نافاس
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