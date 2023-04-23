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الدوري الفرنسي

ستراسبورغ يواصل صحوته

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واصل ستراسبورغ صحوته بتغلبه على مضيفه رينس 2-0 الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

Reuters

ويدين ستراسبورغ بفوزه إلى مهاجمه الدولي السنغالي حبيب ديالو الذي سجل الهدفين في الدقيقتين الأولى والسابعة والثلاثين.

وهو الفوز الثاني توالياً لستراسبورغ والسابع هذا الموسم فرفع رصيده الى 32 نقطة وصعد الى المركز الخامس عشر.

في المقابل، مني رينس بخسارته الثانية توالياً فواصل نزيف النقاط في ثلاث مباريات حصد خلالها نقطة واحدة، فتجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز الثامن.

وقاد المهاجم الدولي المغربي زكرياء أبو خلال فريقه تولوز الى استعادة التوزان وتعزيز موقعه في المركز الثاني عشر بتسجيله هدف الفوز على مضيفه لوريان في الدقيقة 68 اثر تمريرة من الدولي الجزائري فارس شايبي.

ورفع تولوز رصيده إلى 41 نقطة مقابل 45 للوريان الذي تراجع الى المركز الحادي عشر بعدما تجمد رصيده عند 45 نقطة بفارق الأهداف خلف نيس الذي تراجع بدوره الى المركز العاشر بخسارته أمام ضيفه كليرمون فيران بهدف لغايتان لابورد (41) مقابل هدفين للنمسوي محمد شام (37) والتونسي سيف الدين خاوي (83).

وصعد كليرمون فيران الى المركز التاسع برصيد 46 نقطة.

و تعادل أجاكسيو مع بريست 0-0، ونانت مع تروا 2-2.


 

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