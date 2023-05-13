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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

ستراسبورغ يتغلّب على نيس ويتنفس الصعداء

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حقق ستراسبورغ فوزًا ثمينًا على ضيفه نيس 2-0 السبت في مسعاه للبقاء بين أندية النخبة، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

AFP

وهذا رابع فوز لستراسبورغ في خمس مباريات في الدوري بثنائية السنغالي حبيب ديالو في الدقيقة الاولى وبعد مرور ساعة من ركلة جزاء (59).

ومع تقليص عدد الأندية في دوري الاضواء من 20 الى 18 الموسم المقبل، تهبط أربعة فرق مع نهاية الموسم ويصعد اثنان من الدرجة الثانية.

رفع ستراسبورغ رصيده الى 38 نقطة في المركز الرابع عشر على بُعد ست نقاط من صاحب المركز السابع عشر الذي يحتله نانت.

ومع هبوط أنجيه المتذيل رسميًا وهبوط متوقع لتروا التاسع عشر (22) وأجاكسيو الثامن عشر (23)، تحتدم المنافسة لتفادي المركز السابع عشر.

ويدور الصراع بين ستراسبورغ (38)، بريست الخامس عشر (35) وأوكسير السادس عشر (34) اللذين يتواجهان الأحد على أرض الأول في مواجه نارية مرتقبة ونانت (32) الذي يحل على تولوز في اليوم ذاته.
 

الدوري الفرنسي ستراسبورغ
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