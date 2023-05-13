ستراسبورغ يتغلّب على نيس ويتنفس الصعداء

وهذا رابع فوز لستراسبورغ في خمس مباريات في الدوري بثنائية السنغالي حبيب ديالو في الدقيقة الاولى وبعد مرور ساعة من ركلة جزاء (59).

ومع تقليص عدد الأندية في دوري الاضواء من 20 الى 18 الموسم المقبل، تهبط أربعة فرق مع نهاية الموسم ويصعد اثنان من الدرجة الثانية.

رفع ستراسبورغ رصيده الى 38 نقطة في المركز الرابع عشر على بُعد ست نقاط من صاحب المركز السابع عشر الذي يحتله نانت.

ومع هبوط أنجيه المتذيل رسميًا وهبوط متوقع لتروا التاسع عشر (22) وأجاكسيو الثامن عشر (23)، تحتدم المنافسة لتفادي المركز السابع عشر.

ويدور الصراع بين ستراسبورغ (38)، بريست الخامس عشر (35) وأوكسير السادس عشر (34) اللذين يتواجهان الأحد على أرض الأول في مواجه نارية مرتقبة ونانت (32) الذي يحل على تولوز في اليوم ذاته.

