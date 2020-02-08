سان جيرمان يواجه ليون بلا نيمار!

وكشف توخل السبت أنّ البرازيليين الآخرين تياغو سيلفا وماركينيوس والإسباني خوان برنات لن يشاركوا في مباراة السبت أيضاً، على غرار المصابين الآخرين كولين داغبا وعبدو ديالو.

وقال توخل عشية اللقاء ضد ليون السادس بفارق 25 نقطة عن النادي الباريسي المتصدر، إنّ الثلاثي ماركينيوس وتياغو سيلفا ونيمار "تمرنوا معنا (صباح السبت)، لكن مباراة الغد ما زالت مبكرة بالنسبة لهم".

وسبق لنيمار أن غاب عن مباراة المرحلة الماضية الثلاثاء ضد نانت (2-1) بسبب إصابة في أضلاعه تعرض لها قبيل انتهاء الشوط الأول من المباراة ضد مونبلييه (5-صفر) السبت الماضي.

وعلى توخل مراعاة وضع نجمه البرازيلي في ظل الاختبار الصعب الذي ينتظره في الدور الثاني لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند الألماني ذهاباً في 18 الشهر الحالي، لكن من المتوقع أن يزج به الأربعاء ضد ديجون في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس فرنسا، كما الحال بالنسبة لماركينيوس وتياغو سيلفا.

وأشار توخل إلى أنّ البرازيليين الثلاثة "سيعودون ضد ديجون إذا سار كل شيء على ما يرام. هذا هو هدفنا بالنسبة للثلاثة".

وتشكل عودة ماركينيوس إلى خط دفاع سان جيرمان، بعد أن غاب عنه منذ أواخر الشهر الماضي، خبراً سعيدا لتوخل الذي جعل من اللاعب البرازيلي ركيزة أساسية في الأسلوب المعتمد من قبل المدرب السابق لدورتموند.

أما بالنسبة لبرنات الذي لم يلعب منذ 12 كانون الثاني/يناير، فكان هناك احتمال بأن يشارك في مباراة الأحد ضد ليون "لكن للأسف تعرض لوعكة صحية... يغيب منذ فترة، وسيكون الوقت قصيراً من أجل أن يتحضر لمواجهة دورتموند".