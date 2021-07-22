سان جيرمان يقدم فينالدوم لوسائل الإعلام

لاعبنا الجديد @GWijnaldum سيحمل القميص 1⃣8⃣ هذا الموسم! pic.twitter.com/FzzOt6GNdC — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 22, 2021

وعبر فينالدوم عن شعوره فقال: "إنه شعور رائع، لقد انضممت إلى نادٍ عظيم، ولديه لاعبون ممتازون في فريقه. باريس مدينة جميلة، مع مشجعين لا يصدقون، وأنا أعلم ذلك لأنني لعبت بالفعل ضد باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء. اليوم يعني الكثير بالنسبة لي ولعائلتي، لأنها بداية مغامرة جديدة".

ورداً على سؤال تلفزيون باريس سان يجرمان عن دافعه للانضمام للنادي قال: "كنت في نهاية عقدي، اتصلت بي العديد من الأندية. عندما تواصلوا معي في باريس، سارت الأمور على ما يرام ، وسرعان ما شعرت بالرغبة في الانضمام إلى باريس سان جيرمان. كان ماوريسيو بوكيتينو قد اتصل بي بالفعل في الماضي، لمحاولة التوقيع معي لتوتنهام، لذلك تحدثت معه كثيرًا بالفعل. جعلني النادي بأكمله أشعر أنهم يريدونني حقًا، وقد لعب هذا دورًا كبيرًا في قراري".