English
العربية
دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
الدوري الفرنسي

سان جيرمان يقدم فينالدوم لوسائل الإعلام

من قبل

قدم باريس سان جيرمان لاعبه الهولندي الجديد جورجينيو فينالدوم اليوم الخميس الذي تعاقد معه الشهر الماضي قادماً من ليفربول الإنكليزي حتى عام 2024.

https://en.psg.fr/

 

 

وعبر فينالدوم عن شعوره فقال: "إنه شعور رائع، لقد انضممت إلى نادٍ عظيم، ولديه لاعبون ممتازون في فريقه. باريس مدينة جميلة، مع مشجعين لا يصدقون، وأنا أعلم ذلك لأنني لعبت بالفعل ضد باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء. اليوم يعني الكثير بالنسبة لي ولعائلتي، لأنها بداية مغامرة جديدة".

ورداً على سؤال تلفزيون باريس سان يجرمان عن دافعه للانضمام للنادي قال: "كنت في نهاية عقدي، اتصلت بي العديد من الأندية. عندما تواصلوا معي في باريس، سارت الأمور على ما يرام ، وسرعان ما شعرت بالرغبة في الانضمام إلى باريس سان جيرمان. كان ماوريسيو بوكيتينو قد اتصل بي بالفعل في الماضي، لمحاولة التوقيع معي لتوتنهام، لذلك تحدثت معه كثيرًا بالفعل. جعلني النادي بأكمله أشعر أنهم يريدونني حقًا، وقد لعب هذا دورًا كبيرًا في قراري".

باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو جورجينو فينالدوم
السابق بوتشيتينو: اندماج الجدد سيحصل
اقرأ
بوتشيتينو: اندماج الجدد سيحصل في جو تسوده الثقة المتبادلة
التالي

آخر الأحداث

>