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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

سان جيرمان يفتقد جهود السنغالي غاي بسبب إصابة عضلية

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أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء، أن لاعب الوسط الدولي السنغالي إدريسا غاي سيغيب عن الملاعب لفترة 10 أيام بسبب إصابة عضلية في الفخذ.

AFP

وستحرم الاصابة غاي (30 عاماً)، المنضم إلى نادي العاصمة في صيف العام الحالي من إيفرتون الإنكليزي مقابل 32 مليون يورو، من المشاركة في مباريات فريقه المقبلة حيث سيغيب عن لقاءي نيس في الدوري المحلي ضمن الجولة العاشرة، وكلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما من المرجح غيابه عن مباراة الـ "كلاسيكو" المرتقبة أمام مرسيليا في 27 من الشهر الحالي في باريس.

ويأتي الإعلان عن غياب غاي غداة تأكيد سان جيرمان أن نجمه البرازيلي نيمار سيبتعد عن الملاعب أربعة أسابيع إثر تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ خلال مباراة ودية بين منتخب بلاده ونيجيريا الأحد.

 

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