سان جيرمان يفتقد جهود السنغالي غاي بسبب إصابة عضلية

🚨 تقرير طبي:



إدريسا غاي: شعر بألم في أوتار الركبة. الاختبارات التي أجريت له اليوم أكدت تقلصها. وبالتالي، سيغيب عن التدريبات لمدة 10 أيام. pic.twitter.com/Y4XyvQjvD8 — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) October 16, 2019

وستحرم الاصابة غاي (30 عاماً)، المنضم إلى نادي العاصمة في صيف العام الحالي من إيفرتون الإنكليزي مقابل 32 مليون يورو، من المشاركة في مباريات فريقه المقبلة حيث سيغيب عن لقاءي نيس في الدوري المحلي ضمن الجولة العاشرة، وكلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما من المرجح غيابه عن مباراة الـ "كلاسيكو" المرتقبة أمام مرسيليا في 27 من الشهر الحالي في باريس.

ويأتي الإعلان عن غياب غاي غداة تأكيد سان جيرمان أن نجمه البرازيلي نيمار سيبتعد عن الملاعب أربعة أسابيع إثر تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ خلال مباراة ودية بين منتخب بلاده ونيجيريا الأحد.