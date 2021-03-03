سان جيرمان يعلن إصابة كين بفيروس كورونا

وقال سان جيرمان قبيل ساعات من مباراة الفريق مع مضيفه بوردو ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي إن كين "بقي في باريس (...) لذلك سيلتزم الحجر ويخضع للبروتوكول الصحي المناسب".

⚠️ Moise Kean a été testé positif au test PCR Sars-Cov2 ce matin. Il est resté à Paris et ne sera pas disponible pour le match à Bordeaux. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. #FCGBPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 3, 2021

وتضع إصابة اللحظة الأخيرة لكين، الفريق الفرنسي في موقف حساس بمواجهة بوردو، إذ سيضطر المدرب الأرجنتيني لفريق العاصمة ماوريسيو بوتشيتينو إلى خوض المباراة بغياب الثلاثي التهديفي: البرازيلي نيمار (يتعافى من إصابة)، كيليان مبابي (موقوف)، والأرجنتيني أنخل دي ماريا (يتعافى من إصابة أيضاً).







