English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الفرنسي

سان جيرمان يعلن إصابة كين بفيروس كورونا

من قبل

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء، إصابة مهاجمه الدولي الإيطالي مويز كين بفيروس كورونا، ما يهدد مشاركته في مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني الأسبوع المقبل.

AFP

وقال سان جيرمان قبيل ساعات من مباراة الفريق مع مضيفه بوردو ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي إن كين "بقي في باريس (...) لذلك سيلتزم الحجر ويخضع للبروتوكول الصحي المناسب".

 

وتضع إصابة اللحظة الأخيرة لكين، الفريق الفرنسي في موقف حساس بمواجهة بوردو، إذ سيضطر المدرب الأرجنتيني لفريق العاصمة ماوريسيو بوتشيتينو إلى خوض المباراة بغياب الثلاثي التهديفي: البرازيلي نيمار (يتعافى من إصابة)، كيليان مبابي (موقوف)، والأرجنتيني أنخل دي ماريا (يتعافى من إصابة أيضاً).
                  
                  
                  
 

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي فيروس كورونا مويس كين
السابق باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً
اقرأ
باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على بوردو
التالي

آخر الأحداث

>