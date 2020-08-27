سان جيرمان يشكر تياغو سيلفا وتشيلسي ينتظره

وقال رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي في بيان "تياغو، شكرا لثماني سنوات لا تنسى، مليئة بذكريات دائمة، وعلى مشاركتك وتفانيك وهالتك".

تابع "ستكون إلى الأبد أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، ومكانتك الأسطورية هنا في باريس سان جيرمان ستظل الى الأبد".

[...] "My very best wishes to you and your family for your new adventures, you will always be part of our family and our history, Merci Captain."



🙌🔴🔵 #MerciCapitaine pic.twitter.com/NWGCIn60Tp — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 27, 2020

وأحرز سيلفا، القادم من ميلان الإيطالي في 2012، مع سان جيرمان لقب الدوري المحلي سبع مرات والكأس خمس مرات وكأس الرابطة ست مرات.

ولم يمدّد عقد سيلفا (35 عاما) الذي خاض 315 مباراة مع سان جيرمان بينها 293 كقائد، برغم دعوة المدرب الألماني توماس توخل إلى "توضيح الموقف"، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره الأحد الماضي ضد بايرن ميونيخ الألماني صفر-1.

وكتب البرازيلي مساء الأربعاء على إنستغرام في رسالة شكر الى النادي "اليوم تنتهي حقبة".

وبحسب تقارير صحافية بريطانية، يبدو سيلفا، الراغب بخوض مونديال 2022 مع البرازيل، قريبا من الانتقال إلى تشيلسي.

وأكدت "سكاي سبورتس" و"دايلي ميرور" أن سيلفا خضع لفحوص طبية قبل توقيعه عقدا لسنتين مع فريق غرب لندن.

ويبدو تشيلسي نشطا للغاية في فترة الانتقالات، مع قدوم الهداف الألماني تيمو فيرنر، صانع اللعب المغربي حكيم زياش، والظهير بن تشيلويل، كما ينتظر لاعب الوسط الألماني كاي هافيرتس.