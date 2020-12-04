سان جيرمان يسعى لتعزيز صدارته للـ"ليغ 1"



وكان باريس سان جيرمان الفرنسي قد عزّز حظوظه في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الثمين على مضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي بثلاثة أهداف لهدف الأربعاء في المرحلة الخامسة من منافسات المجموعة الثامنة.

ويتحتم على وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي، العودة إلى السكة الصحيحة محلياً بعد الخسارة أمام موناكو (3-2) والتعادل مع بوردو (2-2) في آخر مباراتين، ما جعله قاب نقطتين فقط من خسارة الصدارة لملاحقيه ليل وليون وموناكو ومونبلييه.

لذا فإن الخسارة ممنوعة، وافتقاد مونبلييه لهدافه الجزائري أندي ديلور بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، قد يكون في صالح الباريسيين.

من جانب آخر، تبدو الأمور سوداوية بالنسبة لأحد نجوم المنتخب الفرنسي بطل العالم عام 1998 باتريك فييرا، الذي أقيل الجمعة من تدريب نيس بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

وأقال نيس رسميا مدربه باتريك فييرا من منصبه الجمعة، بسبب النتائج السيئة في الآونة الأخيرة محليا وقاريا وآخرها الخسارة أمام باير ليفركوزن الألماني 2-3 في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس.

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي "أبلغ مجلس الإدارة بعد الاجتماع مع فييرا على إثر نهاية المباراة بقراره وضع حد للتعاون بينهما".

وأكد البيان بأن النادي أوكل مهمة الإشراف على الفريق لمساعد فييرا، الروماني-السويسري أدريان أورسيا اعتبارا من اليوم الجمعة.

تابع أن فييرا "منح قلبه وكل احترافيته بتصرف نادي نيس خلال مدة 30 شهرا في المغامرة المشتركة بينهما".

وسقط نيس أمام بايرليفركوزن الألماني في عقر داره في مسابقة الدوري الأوروبي مساء الخميس ليبدد آخر أمل له ببلوغ دور الـ32، كما أنه تكبد خسارته الخامسة تواليا في مختلف المسابقات.

وكان نيس حل سابعا ثم خامسا في الموسمين الأولين لفييرا على رأس الجهاز الفني، لكنه يحتل المركز الحادي عشر حاليا في الدوري الفرنسي.

كما يعاني نيس الذي يواجه رينس الأحد، أيضاً من خسارة خدمات قائده البرازيلي دانتي بسبب الإصابة، ويقبع في النصف الأسفل من ترتيب الدوري بعد الهزيمة المفاجئة على أرضه الأسبوع الماضي أمام ديجون.

جدول مزدحم

أعرب كريستوف غالتييه مدرب نادي ليل ثاني ترتيب الـ"ليغ 1"، عن انزعاجه من ازدحام روزنامة المباريات والهامش القصير جداً بينها لراحة اللاعبين.

واحتج مدرب الفريق الذي تأهل إلى دور الـ16 من يوروبا ليغ الخميس بفوزه على سبارتا براغ التشيكي (2-1)، على تقديم موعد مباراته ضد موناكو في الدوري الأحد إلى الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي.

وقال غالتييه "من الصعب ترتيب المباريات، أعلم ذلك. لعبنا مباريات عند التاسعة مساء، هذا صحيح".

لكنه أضاف "تسلسل (المباريات) ليس بالضرورة إشكالياً، بل الجداول الزمنية. إنها قصيرة جدا، بالكاد 60 ساعة".

ويشكل جدول المباريات المزدحم أكبر مشاكل الأندية في الوقت الحالي، خصوصاً وأن بعضها خسر خدمات أكثر من لاعب أساسي، جراء الإصابات الجسدية، أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتفتتح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي اليوم بمباراة نيم مع ضيفه مرسيليا الذي ينتظر استيقاظ نجمه الأرجنتيني داريو بينيديتو من سباته التهديفي.

ويلعب السبت أيضاً رين مع ضيفه لنس، والأحد يستضيف أنجيه فريق لوريان، فيما يلتقي بوردو مع بريست، ديجون مع سانت إتيان، نانت مع ستراسبورغ، ومتز مع ليون.