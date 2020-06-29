سان جيرمان يجدد التعاقد مع لايفن كورزاوا حتى 2024

وكانت مسألة تجديد عقد الظهير الأيسر البالغ من العمر 27 عاماً، طاولة المسؤولين في نادي العاصمة الفرنسية، لاسيما وأنه كان ينتهي في 30 حزيران/يونيو الحالي، ليصبح بعدها حراً في الانتقال إلى أي نادٍ من دون مقابل.

وأعرب كورزاوا عن سعادته للبقاء مع الفريق الذي انضم إليه عام 2015 من موناكو. وكتب عبر حسابه على انستاغرام "ثمة استحقاقات هامة قادمة: الكأسان المحليتان (نهائي كأس فرنسا في 24 تموز/يوليو ونهائي كأس الرابطة في 31 منه) ودوري أبطال أوروبا. لدينا كل الأسلحة لكتابة التاريخ هذا العام".

وتابع "إنها فرصة يجب أن نستغلها، سنبذل قصارى جهدنا لكي نذهب الى أبعد مكان".

وتوج سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي لموسم 2019-2020، بعد إنهائه بشكل مبكر بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما بلغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي سيتم استكمالها في آب/أغسطس المقبل.

وخاض كورزاوا 24 مباراة خلال الموسم سجل فيها هدفاً واحداً، وبقي إجمالاً احتياطياً للإسباني خوان برنات.

وأشاد المدرب الألماني توماس توخل بكورزاوا، بقوله الجمعة الماضي "خاض لايفان موسماً قوياً جداً وكان يمكن الاعتماد عليه. اذا أتيح لنا تواجد لايفان وخوان (في مركز الظهير الأيسر)، سنكون أقوياء جداً في هذا المركز".