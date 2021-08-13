سان جيرمان يتوقع عودة راموس إلى الملاعب في أيلول/سبتمبر المقبل



ومن المتوقع أن يعود قائد ريال مدريد السابق "بعد فترة التوقف الدولي"، أيّ قرب نهاية الأسبوع في 11 أيلول/سبتمبر، بالتزامن مع مباراة النادي الباريسي على ملعبه أمام الوافد الجديد إلى النخبة كليرمون الذي حقق مفاجأة مدوية بفوزه على بوردو بهدفين نظيفين في افتتاح منافسات الدوري.



ولم يخض راموس الذي غادر ملعب "سانتياغو برنابيو" إلى "بارك دي برينس" بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي المدريدي، أيّ مباراة بقميص سان جيرمان اثر تعرضه للإصابة.



وأكد النادي الباريسي أن مدافعه "في مرحلة الاستئناف التدريجي للتدريب"، وبالتالي سيغيب عن المباراة ضد ستراسبورغ السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية للـ "ليغ1"، كما سيفتقد الفريق لجهود وسطه السنغالي الدولي إدريسا غي جراء إصابته بفيروس كورونا في تموز/يوليو.



