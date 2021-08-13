English
العربية
الدوري الفرنسي
الدوري الفرنسي

سان جيرمان يتوقع عودة راموس إلى الملاعب في أيلول/سبتمبر المقبل

من قبل

أعلن نادي باريس سان جيرمان الجمعة أنّ الوافد الجديد المدافع الاسباني سيرخيو راموس، أحد أبرز صفقاته للموسم الجديد، سيكون قادراً على استئناف اللعب في أيلول/سبتمبر المقبل عقب تعافيه من الإصابة.

Reuters


ومن المتوقع أن يعود قائد ريال مدريد السابق "بعد فترة التوقف الدولي"، أيّ قرب نهاية الأسبوع في 11 أيلول/سبتمبر، بالتزامن مع مباراة النادي الباريسي على ملعبه أمام الوافد الجديد إلى النخبة كليرمون الذي حقق مفاجأة مدوية بفوزه على بوردو بهدفين نظيفين في افتتاح منافسات الدوري. 

ولم يخض راموس الذي غادر ملعب "سانتياغو برنابيو" إلى "بارك دي برينس" بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي المدريدي، أيّ مباراة بقميص سان جيرمان اثر تعرضه للإصابة.

وأكد النادي الباريسي أن مدافعه "في مرحلة الاستئناف التدريجي للتدريب"، وبالتالي سيغيب عن المباراة ضد ستراسبورغ السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية للـ "ليغ1"، كما سيفتقد الفريق لجهود وسطه السنغالي الدولي إدريسا غي جراء إصابته بفيروس كورونا في تموز/يوليو.

 

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي سيرجيو راموس
السابق الأنظار شاخصة نحو "بارك دي بري
اقرأ
الأنظار شاخصة نحو "بارك دي برينس" أكثر من أي وقت مضى
التالي بوكيتينو يشيد بـ "طاقة" ميسي و
اقرأ
بوكيتينو يشيد بـ "طاقة" ميسي ويشدّد على أهمية المجموعة

آخر الأحداث

>