سان جيرمان دون ميسي ونيمار أمام ستراسبورغ



وللمباراة الثانية من الموسم الجديد، لم يستدع المدرب ماوريسيو بوكيتينو بعض اللاعبين ممن شاركوا في كأس أوروبا أو كوبا أميركا.



وتعاقد ميسي الثلاثاء مع سان جيرمان بعد نهاية رحلة زاخرة مع برشلونة الإسباني، علماً بأنه واجه نيمار في نهائي كوبا أميركا محرزاً لقبه الأول مع بلاده.



وقال بوكيتينو إنّ الجهاز الفني سيسير "خطوة بخطوة" مع المهاجم الأرجنتيني كي يكون "في أفضل ظروف حينما يبدأ".



تابع المدرب الأرجنتيني "كانت فرصة رائعة أن نراه (في التمارين)".



كما يغيب عن تشكيلة سان جيرمان الراغب باستعادة اللقب من ليل، (البرازيلي ماركينيوس)، (الأرجنتينيان باريديس وأنخل دي ماريا) الذين خاضوا نهائي كوبا أميركا في 10 تموز/يوليو، بالإضافة إلى الحارس الجديد دوناروما ولاعب الوسط ماركو فيراتي اللذين خاضا نهائي يورو 2020 مع إيطاليا وتوجا على حساب إنكلترا. يتابعون عملية التأهيل بعد عودتهم إلى التمارين في 6 آب/أغسطس.



كما يغيب قلب الدفاع الإسباني سيرجيو راموس القادم من ريال مدريد، ولا يتوقع مشاركته قبل فترة التوقف الدولية مطلع أيلول/سبتمبر.



وكان سان جيرمان فاز في مباراته الأولى على أرض تروا 2-1 بهدفي القادم الجديد المغربي أشرف حكيمي والإيطالي ماورو إيكاردي.