سان جرمان يترقب عودة نيمار قبل بداية مشواره القاري

تتجه الأنظار السبت الى ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية، مع العودة المتوقعة للنجم البرازيلي نيمار للمشاركة مع فريقه باريس سان جرمان في المرحلة الخامسة من الدوري المحلي لكرة القدم، بعد أسابيع من الأخذ والرد حول عودته الى فريقه السابق برشلونة الإسباني.

كان أغلى لاعب في العالم على وشك المغادرة بيد أن المفاوضات بين نادييه السابق والحالي لم تثمر عن اتفاق قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الثاني من أيلول/سبتمبر.

ومنذ ذلك الحين، سافر نيمار (27 عاما) إلى الولايات المتحدة لخوض مباراتين دولتين وديتين مع منتخب بلاده، حيث سجل هدفا وصنع آخر في المباراة التي تعادلت فيها مع كولومبيا 2-2، ثم لعب بديلا في الثانية التي خسرتها أمام البيرو صفر-1.

وكانت المباراتان أول ظهور له هذا الموسم بعد غيابه عن المباريات الأربع الأولى لفريقه أولا بداعي الإصابة والإيقاف.

وكشف المدرب الألماني للنادي الباريسي توماس توخل الجمعة أن نيمار سيكون للمرة الأولى هذا الموسم "ضمن تشكيلة" باريس سان جرمان في المباراة التي يواجه فيها ستراسبورغ الفريق الذي تعرض النجم البرازيلي لكسر في مشط قدمه خلال مواجهته في كانون الثاني/يناير الماضي ضمن مسابقة الكأس المحلية.

ولم يحسم توخل ما اذا كان نيمار سيشارك كأساسي، لكنه سيكون "ضمن التشكيلة، هذا أكيد".

وستشكل عودة نيمار دفعة معنوية لخط الهجوم الباريسي خصوصا أنه يعاني من غياب نجميه كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني بسبب الإصابة.

ويبدو المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي جاهزا للعب عقب انتقاله إلى صفوف فريق العاصمة على سبيل الإعارة من إنتر ميلان الإيطالي، بيد أن توخيل قد يتجه إلى الاعتماد على نيمار رغم أن النجم البرازيلي لن يخوض، بسبب الإيقاف، القمة المرتقبة الأربعاء المقبل ضد ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقد لا تحظى عودة نيمار بترحيب حار من المشجعين الباريسيين غير الراضين عن موقفه من ترك الفريق.

وفي هذا الصدد أكد توخل "أنا أتفهم ان كل المشجعين ليسوا سعداء في هذه المرحلة (...) لكن لا يمكنني أن أؤثر على رد فعلهم، السيطرة على المشجعين".

وقال قائد باريس سان جرمان مواطنه تياغو سيلفا "إنه يعلم أنه ارتكب أخطاء، لكن ليس لديه نوايا سيئة". وأضاف "إنه لاعب مدهش. آمل أن يقدم موسما رائعا".

وطالبت عمدة باريس آن هيدالغو النجم البرازيلي بالتواضع ومساعدة باريس سان جرمان على التتويج أخيرا بمسابقة دوري أبطال أوروبا وقالت في حديث لمجلة "تيلي لوازير": "لقد قمنا بتزيين برج إيفل باللونين الأحمر والأبيض من أجله، بألوان باريس سان جرمان".

وأضافت "نحن نحبك كثيرا، وعليك أن تعمل بجد وتقودنا إلى الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا".

رين لاستعادة التوازن

ويسعى رين الى استعادة التوازن عندما يحل ضيفا على بريست غدا أيضا.

وضرب رين بقوة مطلع الموسم الحالي حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية قبل أن يسقط أمام نيس ويتنازل عن الصدارة بفارق الأهداف للنادي الباريسي.

ويلتقي موناكو ضيفه مرسيليا الأحد حيث يطمح الأول إلى فوزه الأول هذا الموسم بعدما جمع نقطتين فقط من أصل 12 ممكنة، فيما يسعى مرسيليا إلى مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثالث تواليا بعد خسارة وتعادل في المرحلتين الأوليين.

وتبرز أيضا مباراة مونبلييه وضيفه نيس شريك الثلاثي باريس سان جرمان وأنجيه ورين في الصدارة.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاءي ليل مع انجيه، واميان مع ليون.

ويلعب السبت أيضا ديجون مع نيم، وبوردو مع متز، فيما يلعب الأحد نانت مع رينس، وسانت اتيان مع تولوز.



