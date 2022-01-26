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الدوري الفرنسي

سانت إتيان يوقف نزيف النقاط بفوزه على أنجيه

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أوقف سانت إتيان نزيف النقاط بفوزه على مضيفه أنجيه 1-0 الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين للدوري الفرنسي في كرة القدم.

Reuters

ويدين سانت إتيان بفوزه إلى النيران الصديقة بعدما سجل مدافع أنجيه باتيستا مندي الهدف الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43.

وهو الفوز الثالث لسانت إتيان هذا الموسم والأول بعد سبع هزائم متتالية في الدوري، فرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأخير متخلفًا بنقطتين عن لوريان التاسع عشر قبل الأخير وأربع نقاط خلف متز صاحب المركز الثامن عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء او الهبوط، وخمس نقاط خلف تروا وبوردو صاحبي آخر مركزين مبقيين في الدرجة الأولى.

كما هو الفوز الأول لسانت إتيان في رابع مباراة بقيادة مدربه الجديد باسكال دوبرا خليفة كلود بوييل المقال من منصبه في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي بسبب النتائج المخيبة.

في المقابل، مني أنجيه بخسارته السابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.
                  

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