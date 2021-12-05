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الدوري الفرنسي

سانت إتيان يقيل مدربه بوييل

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أصبح كلود بوييل أول مدرب تتم إقالته في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، بعد أن تخلى سانت إتيان متذيل الترتيب عن خدماته في أعقاب الهزيمة المذلة على أرضه بخماسية نظيفة ضد رين الأحد.

Reuters

ودفع مدرب موناكو، ليون وليستر سيتي الانكليزي السابق ثمن انتصاره في مباراتين فقط من أصل 17 مرحلة في الدوري حتى الآن، حاصدًا 12 نقطة فقط.

وجاء في بيان على موقع النادي "المدير التنفيذي لنادي سانت إتيان اتخذ قرار إقالة السيد كلود بوييل من تدريب الفريق الاول حتى إشعار آخر"، ليغادر منصبه بعد عامين من توليه المنصب في تشرين الاول/أكتوبر 2019.

تأتي إقالة بوييل في فترة عدم يقين للنادي الذي تم طرحه للبيع في نيسان/أبريل الماضي من قبل المساهمين، بعد أن فشلوا في المحاولة الأولى في ربيع 2018.

ومني الفريق الأخضر بتسع هزائم هذا الموسم مقابل انتصارين فقط وستة تعادلات.
 

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