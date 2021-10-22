سانت إتيان يقتنص تعادلاً في الوقت القاتل أمام أنجيه

October 22, 2021 23:58 واصل سانت إتيان عروضه المتواضعة في الدوري الفرنسي وتعادل اليوم الجمعة أمام ضيفه أنجيه 2-2 في الجولة 11.