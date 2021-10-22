سانت إتيان يقتنص تعادلاً في الوقت القاتل أمام أنجيه

وسجل كل من إسماعيل تراوري (28) وأنجيلو فولغيني (56) هدفي أنجيه فيما دوّن التونسي وهبي الخزري (61) وميكائيل نادي (90+3) هدفي فريق سانت إتيان.
ويقبع سانت إتيان في المركز الأخير برصيد 5 نقاط فيما يملك أنجيه 17 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً.
وسجل كل من إسماعيل تراوري (28) وأنجيلو فولغيني (56) هدفي أنجيه فيما دوّن التونسي وهبي الخزري (61) وميكائيل نادي (90+3) هدفي فريق سانت إتيان.
ويقبع سانت إتيان في المركز الأخير برصيد 5 نقاط فيما يملك أنجيه 17 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً.
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