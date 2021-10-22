English
العربية
الدوري الأوروبي
الدوري الفرنسي

سانت إتيان يقتنص تعادلاً في الوقت القاتل أمام أنجيه

واصل سانت إتيان عروضه المتواضعة في الدوري الفرنسي وتعادل اليوم الجمعة أمام ضيفه أنجيه 2-2 في الجولة 11.

REUTERS

وسجل كل من إسماعيل تراوري (28) وأنجيلو فولغيني (56) هدفي أنجيه فيما دوّن التونسي وهبي الخزري (61) وميكائيل نادي (90+3) هدفي فريق سانت إتيان. 

ويقبع سانت إتيان في المركز الأخير برصيد 5 نقاط فيما يملك أنجيه 17 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً.   


 

سانت إتيان وهبي الخزري أنجيه
السابق بداية موسم "كارثية" لنادي سانت
اقرأ
بداية موسم "كارثية" لنادي سانت إيتيان
التالي

آخر الأحداث

>