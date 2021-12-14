سانت إتيان يعيّن دوبرا خلفاً لبوييل

وأفاد متذيل ترتيب الدوري الفرنسي في حسابه على تويتر أن دوبرا سيشرف على الفريق حتى نهاية الموسم، وذلك بعد ساعات على قراره الرسمي بالتخلي عن بوييل الذي بات أول مدرب تتم إقالته في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ودفع مدرب موناكو، ليون وليستر سيتي الإنكليزي السابق ثمن انتصاره في مباراتين فقط منذ انطلاق الدوري، علما بأن الفريق خسر أيضاً بعد إبعاده عن منصبه السبت أمام رينس صفر-2 بقيادة مساعده جوليين سابليه، ليتلقى الهزيمة العاشرة له في 18 مباراة.

وسبق أن اختبر دوبرا (54 عاماً) نفس السيناريو عام 2016 عندما تعاقد معه تولوز في آذار/مارس من ذلك العام، حين كان الفريق في المركز التاسع عشر قبل الأخير، وقد تمكن من إنقاذه بإنهاء الموسم في المركز السابع عشر.

لكنه أقيل من تولوز في كانون الثاني/يناير 2018 حين كان الفريق في المركز التاسع عشر بعشرين نقطة من أصل 22 مباراة.

وانتقل دوبرا للإشراف على كاين في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، إلا أنه أقيل من منصبه بعد عام و55 مباراة مع الفريق في آذار/مارس الماضي.