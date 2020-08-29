رين ينتزع الصدارة مؤقتاً

وحسم رين الشوط الأول بهدف بالنيران الصديقة حيث سجل لاعب وسط الضيوف داميان لو تاليك الهدف الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22.

وأكمل مونبلييه المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه فلوران موليه في الدقيقة 43، قبل أن يتساوى الفريقان عدداً في الشوط الثاني اثر طرد مهاجم رين مارتان تيرييه في الدقيقة 73.

واحتفل الكونغولي الأصل إدواردو كامافينغا باستدعائه للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب الفرنسي بتسجيله الهدف الثاني لرين في الدقيقة 77، قبل أن يقلص غايتان لابورد الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ووجه ديدييه ديشان الدعوة إلى الشاب الصاعد كامافينغا (17 عاماً) بدلاً من بول بوغبا المصاب بفيروس كورونا المستجد، في التشكيلة الرسمية المدعوة لمواجهة السويد وكرواتيا الشهر المقبل ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وهو الفوز الأول لرين هذا الموسم بعدما عاد بتعادل ثمين من ليل 1-1 في المرحلة الأولى، فيما مني مونبلييه بخسارته الأولى هذا الموسم في مباراته الأولى بعدما تأجلت مباراته مع ليون في المرحلة الماضية إلى 15 أيلول/سبتمبر بسبب مشاركة ليون في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورفع رين رصيده إلى أربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام ليون الفائز على ديجون 4-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.