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الدوري الفرنسي

رين يستقبل بوردو ويهزمه بسداسية نظيفة

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عاد رين إلى نغمة الانتصارات مكتسحاً ضيفه بوردو المنقوص 6-0 الأحد، ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

AFP

وأنهى رين سلسلة من ثلاث هزائم توالياً في الـ "ليغ1"، فيما لعب بوردو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50 اثر طرد لاعب وسطه المالي إيسوف سيسوكو بعد تلقيه بطاقتين صفراوين.

ويعود الفوز الأخير لبوردو الذي اهتزت شباكة للمرة الـ  50 هذا الموسم في أسوأ دفاع في الدوري، في معقل رين في الـ "ليغ1" إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما فاز عليه 1-0 ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة.

وتناوب على تسجيل سداسية رين، مارتن تيرييه (32) وبنجامان بوريغو (43) وغايتان لابورد (61) في أوّل أهدافه منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والعاشر له هذا الموسم في الدوري، والمدافع البديل أدريان تروفير (69) والبديل الآخر سيرو غيراسي هدفين (89 و90+2) ليهز الشباك في الـ "ليغ1" للمرة الأولى منذ أب/أغسطس الماضي.

وتقدم رين للمركز الرابع في الترتيب برصيد 34 نقطة، فيما تجمد رصيد بوردو المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.
 

الدوري الفرنسي بوردو
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