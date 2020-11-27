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رين يستفيد من التفوق العددي لتجنب هزيمة أخرى

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استفاد رين من التفوق العددي في مواجهته مع مضيفه ستراسبورغ وتجنب هزيمة أخرى بإدراكه التعادل 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

AFP


وبعد أن بدأ الموسم بثماني مباريات متتالية من دون هزيمة إن كان محليا أو قاريا، دخل رين في دوامة الهزائم منذ سقوطه على أرضه أمام أنجيه في 23 تشرين الأول/أكتوبر ضمن المرحلة الثامنة من الدوري، إذ مني منذ حينها بخمس هزائم أخرى في "ليغ 1" ودوري أبطال أوروبا، مقابل فوز يتيم.

وبدا الجمعة في طريقة لهزيمة جديدة بتخلفه أمام مضيفه القابع في المركز التاسع عشر قبل الأخير بهدف سجله أدريان توماسون في الدقيقة 23، لكن الأمور انقلبت لصالحه مع اضطرار ستراسبورغ إلى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد طرد مدافعه ستيفان ميتروفيتش.

وسهل هذا الأمر المهمة على الضيوف وجنبهم الهزيمة بعدما أدركوا التعادل في الشوط الثاني بواسطة أدريان هونو (60)، رافعا رصيد فريقه إلى 19 نقطة في المركز السادس مؤقتا.

                  

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