رين يستفيد من التفوق العددي لتجنب هزيمة أخرى



وبعد أن بدأ الموسم بثماني مباريات متتالية من دون هزيمة إن كان محليا أو قاريا، دخل رين في دوامة الهزائم منذ سقوطه على أرضه أمام أنجيه في 23 تشرين الأول/أكتوبر ضمن المرحلة الثامنة من الدوري، إذ مني منذ حينها بخمس هزائم أخرى في "ليغ 1" ودوري أبطال أوروبا، مقابل فوز يتيم.

وبدا الجمعة في طريقة لهزيمة جديدة بتخلفه أمام مضيفه القابع في المركز التاسع عشر قبل الأخير بهدف سجله أدريان توماسون في الدقيقة 23، لكن الأمور انقلبت لصالحه مع اضطرار ستراسبورغ إلى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد طرد مدافعه ستيفان ميتروفيتش.

وسهل هذا الأمر المهمة على الضيوف وجنبهم الهزيمة بعدما أدركوا التعادل في الشوط الثاني بواسطة أدريان هونو (60)، رافعا رصيد فريقه إلى 19 نقطة في المركز السادس مؤقتا.