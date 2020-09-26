رين يتصدر مؤقتاً بفوز ثمين من ملعب سانت إتيان



وبعد أن بدأ الموسم بتعادل في ملعب ليل (1-1)، فرض فريق المدرب جوليان ستيفان نفسه منافساً قوياً، أقله في المراحل الأولى من "ليغ 1"، بتحقيقه فوزه الرابع توالياً ما سمح له بالتربع على الصدارة.

ويدين رين بفوزه في معقل سانت إتيان إلى المغربي نايف أكرد الذي افتتح التسجيل بكرة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها بنجامان بوريغو (33)، وسيرو غيراسي الذي عزز بالثاني بعد عرضية من رومان ديل كاستيو (54)، وذلك بعد هدف ملغى عبر "في أيه آر" لأصحاب الأرض بداعي التسلل على أرنو نوردان (47)، ومن ثم أتى الدور على هونو ليضيف الهدف الثالث (89).



ورفع رين رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن ليل، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 10 نقاط بتلقيه هزيمته الأولى للموسم.



وقد يجد رين نفسه على المسافة ذاتها من مرسيليا (7 نقاط)، في حال فوز الأخير على ضيفه متز في وقت لاحق السبت.

