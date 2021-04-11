وفيما اقترب رين من المركز الخامس المؤهل أوروبياً، تجمّد رصيد نانت عند 28 نقطة في المركز قبل الاخير، وبفارق نقطة عن نيم الثامن عشر الذي لعب مباراة أقل.

وفرض رين سيطرته على أرضه في الشوط الثاني، ونجح في هزّ شباك نانت في الدقيقة 52 من تسديدة قوية لمارتان تيرييه عجز الحارس الشاب ألبان لافون عن ابعادها.

في المقابل، تابع رين السابع بقيادة مدربه برونو جينيزيو نفض غبار خيباته الأخيرة، فحقق فوزه الثالث في آخر أربع مباريات، على حساب الفريق الأصفر الذي لم يحقق أي فوز منذ فوزه الصادم على باريس سان جرمان حامل اللقب في منتصف آذار/مارس الماضي.

هاتريك الخزري

من جهته، سجل المهاجم التونسي وهبي الخزري هاتريك قاد فريقه سانت إيتيان إلى فوز ساحق 4 - 1 على بوردو.



وواصل سانت إيتيان رحلة الابتعاد عن منطقة المهددين بالهبوط في قاع المسابقة حيث رفع رصيده إلى 39 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث عشر، وتجمد رصيد بوردو عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكان بوردو هو البادئ بالتسجيل عن طريق أوي جو هوانغ من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، ولكن الخزري سجل ثلاثة أهداف لفريقه في الدقائق 19 من ضربة جزاء و23 و72 من ضربة جزاء فيما اختتم زايدو يوسف التسجيل في المباراة بالهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 82.

وفي مباريات أخرى، فاز لنس على لوريان 4-1 وتعادل ستاد بريست مع نيم أولمبيك 1- 1 ونيس مع ستاد ريمس سلبياً.

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