رين يتجاوز خيبة الكأس ويكتسح مونبلييه

ودخل رين اللقاء وهو يبحث عن استعادة الروح المعنوية بعد الخروج القاسي من نصف نهائي الكأس الخميس على يد مضيفه سانت إيتيان بالخسارة أمام 1-2 بهدف في الثواني الأخيرة عبر الجزائري رياض بودبوز، وذلك بعد أن كان صاحب هدف التقدم.

وصب فريق المدرب جوليان ستيفان جام غضبه على ضيفه مونبلييه الثامن وحقق أكبر فوز عليه منذ أيار/مايو 2004 حين اكتسحه 4-صفر، وذلك بفضل فايتو ماواسا (9) وأدريان هونو (28 و87 من ركلة جزاء) وفلافيان تيه (68) ورومان دي كاستيو (73 من ركلة جزاء).

ورفع رين بفوزه الخامس عشر هذا الموسم رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بفارق 6 عن مرسيليا الثاني الذي تعادل السبت مع ضيفه أميان 2-2 وفرط بفرصة الاستفادة من غياب باريس سان جيرمان عن المرحلة، بعد تأجيل مباراته مع مضيفه ستراسبورغ تخوفاً من انتشار فيروس كورونا، لتقليص الفارق الذي يفصله عن النادي الباريسي إلى 10 نقاط.

وحافظ بوردو على تقليده هذا الموسم وفرط بنقطته الـ22 بعد التقدم على منافسيه، وهذه المرة على أرض سانت إيتيان الذي أدرك التعادل 1-1 عبر الغابوني دينيس بوانغا بعد ثلاث دقائق فقط على تقدم ضيفه بواسطة النيجيري جوش ماجا (65)، في لقاء أكمله صاحب الأرض بعشرة لاعبين بعد طرد مهدي كامارا (75).

وبقي سانت إيتيان في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة، فيما أصبح رصيد بوردو 37 نقطة في المركز الثاني عشر.