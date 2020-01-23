رين لتضييق الخناق على مرسيليا بانتظار مواجهة سان جيرمان وليل

يتطلع رين الثالث لتضييق الخناق على مرسيليا الثاني عندما يحل ضيفا على نيس الجمعة في افتتاح المرحلة 21 من الدوري الفرنسي التي تشهد في ختامها الأحد المباراة الأقوى بين باريس سان جيرمان المتصدر ومضيفه ليل.

وسيسعى رين لتعويض خسارته في المرحلة السابقة أمام مرسيليا بهدف نظيف وتقليص الفارق الى نقطتين مؤقتا مع الاخير، عندما يحل ضيفا على نيس الحادي عشر في افتتاح المرحلة.

ويدخل رين إلى المباراة متسلحا بفوزه الأحد في الدور الـ32 من كأس فرنسا على اتلتيكو مرسيليا من الدرجة الرابعة (2-صفر)، فيما أسقط نيس ضيفه ريد ستار من الدرجة الثالثة 2-1.

وسيبحث رين عن الثأر من مضيفه الذي أسقطه في عقر داره بنتيجة 2-1 ضمن المرحلة الرابعة من الدوري في الأول من أيلول/سبتمبر الماضي، وتحقيق فوزه الثاني عشر هذا الموسم، علما بأن رين لم يتفوق على نيس في آخر عشر مباريات جمعتهما في جميع المسابقات.

وسيفتقد رين لجهود مدافعيه القائد داميان دا سيلفا والمالي أماري تراوري لتحصل كل منهما على ثلاث بطاقات صفراء في أقل من عشر مباريات، إضافة للاعب خط الوسط بانجامان بوريغو لمعاناته من اصابة في العضل، ما سيشكل نكسة للمدرب جوليان ستيفان، في حين يستعيد نيس جهود لاعب الوسط بيار ليس مولو بعد ايقافه مباراة واحدة.

إلى ذلك، يلتقي مرسيليا مع ضيفه انجيه العاشر في أولى مباريات يوم السبت ساعيا للخروج منتصرا للمباراة الثالثة تواليا في الدوري والرابعة في جميع المسابقات بعد فوزه على غرانفيل من الدرجة الخامسة الأسبوع الفائت (3-صفر) في الكأس.

وبعد فوزه الصعب والقاتل على رين في المرحلة السابقة بهدف يتيم للهولندي كيفن ستروتمان في الدقيقة 84، قلص مرسيليا الفارق مع سان جيرمان إلى 5 نقاط، مستفيدا من تعادل الأخير بثلاثة أهداف لمثلها مع موناكو، قبل أن يعود مجددا الى 8 نقاط نتيجة فوز النادي الباريسي على نادي الإمارة 4-1 بعد أربعة أيام فقط في مباراة مؤجلة من المرحلة 15.

ويستضيف مرسيليا، بطل فرنسا في عشر مناسبات آخرها عام 2010، أنجيه على ملعب فيلودروم بعد أن أسقطه في عقر داره بنتيجة 2-صفر في المرحلة السادسة عشرة في الثالث من كانون الاول/ديسمبر الفائت، متطلعا لتقليص الفارق الى خمس نقاط ولو مؤقتا معولاً على إمكانية تعثر سان جيرمان أمام ليل.

سان جيرمان - ليل

وفي ختام المرحلة الأحد، يدخل نادي العاصمة الفرنسية إلى مباراته مع ليل الخامس متحفزا ببلوغه نهائي كأس الرابطة بفوز سهل على مضيف رانس 3-صفر الخميس في نصف النهائي.

ويخوض بطل فرنسا في الموسمين الماضيين المباراة وسط أحاديث عن إمكانية مغادرة مهاجمه وهدافه التاريخي (198 هدفا) الأوروغوياني ادينسون كافاني صفوفه قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية الحالية لا سيما بعد التصريحات التي أدلى بها والده في اليومين الأخيرين.

وبعد أن استبعده المدرب الالماني توماس توخل عن التشكيلة الأساسية معظم فترات هذا الموسم معولا اكثر على كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والأرجنتينيين ماورو إيكاردي المعار من انتر الايطالي هذا الموسم وأنخل دي ماريا، ارتبط كافاني بالرحيل عن باريس حيث كانت الوجهة الاقرب اتلتيكو مدريد الاسباني بحسب قال والده الأربعاء لوسائل الإعلام.

ومن المتوقع أن يغيب عن صفوف سان جيرمان المدافع البرازيلي ماركينيوس الذي خرج في الدقيقة 68 من مباراة نصف نهائي كأس الرابطة امام رانس بعد تعرضه لإصابة عضلية في فخذه، حيث قال توخل بعد اللقاء "ليست سيئة كثيرا ولكنه أمر مؤسف حقا. نحن بحاجة كثيرا لماركينيوس، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا".

وسبق لسان جيرمان، الذي أوقعته القرعة مع بوروسيا دورتموند الألماني في دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، أن تفوق على ليل 2-صفر في ملعب "بارك دي برانس" في المرحلة 14 في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وفي أبرز المباريات الأخرى، يلتقي نانت الرابع مع ضيفه بوردو الثالث عشر، مونبيلييه مع ديجون، موناكو مع ستراسبورغ وليون السابع مع تولوز المتذيل.