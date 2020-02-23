رينس يتعادل مع سانت إتيان في الوقت القاتل

ومنح الغابوني دينيس بوانغا هدف التقدم لسانت إتيان (73) قبل أن يسجل بولايا ديا الهدف القاتل للضيوف (90+4 من ركلة جزاء).

ويعاني سانت اتيان في الموسم الحالي من سوء النتائج وبات يحوم حول منطقة الهبوط.

حاول المالي موسى دوميبا منح رينس هدف التقدم من تسديدة بيمناه من خارج منطقة الجزاء علت العرضة (12)، ليهدر زميله ديا فرصة مماثلة بعد دقيقتين.

وأنقذ حارس رينس الصربي بردراغ رايكوفيتش مرماه من خطر تسديدة لويس ديوني (18).

وكاد الجزائري رياض بودبوز أن يفتتح التسجيل لسانت إتيان، لكن رايكوفيتش أوقفها في الوقت المناسب (33).

ومنح بوانغا التقدم لفريقه من ضربة رأسية في الدقيقة 71، مستثمراً تمريرة زميله فرانك هونورا.

وبينما كانت المباراة في طريقها نحو النهاية، احتسب الحكم بينوا باستيان ركلة جزاء للضيوف بعد خطأ ارتكبه يان أمفيلا على ديا، فسددها بنفسه بيمناه زاحفة في الزاوية اليسرى لمرمى جيسي مولان (90+4).

