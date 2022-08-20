English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الفرنسي

ريان شرقي باقٍ في ليون حتى عام 2024

من قبل

مدّد نادي ليون عقد لاعب وسطه الهجومي الشاب ريان شرقي حتى 2024، بحسب ما أعلن بعد فوزه على تروا 4-1 الجمعة في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

AFP

وترعرع اللاعب المولود في ليون والبالغ 19 عاماً في صفوف نادي ليون حيث وصل بعمر السابعة عام 2010.


ووصف رئيس النادي جان-ميشال أولاس هذا التمديد بـ"الحدث الهام جداً". تابع "مع ريان لدينا فرص أكبر للفوز. لا يزال شاباً ولديه الكثير من الأمور ليتعلّمها".

ومنذ بداياته الاحترافية في موسم 2018-2019، شارك اللاعب الدولي مع منتخب الشباب في 65 مباراة (بينها 50 في الدوري الفرنسي) مسجلاً تسعة أهداف (بينها واحد في الدوري).

وقال شرقي الجزائري الجذور "من الهام أن أمدّد (عقدي) مع فريق مسقط رأسي، نادي القلب بالنسبة لي حيث لم أنفّذ بعد ما أرغب. آمل في خوض أكبر كم من المباريات لأثبت مكانتي مع أولمبيك ليونيه".

أولمبيك ليون الدوري الفرنسي ريان شرقي
السابق لاكازيت يضرب مجدداً ويساهم في
اقرأ
لاكازيت يضرب مجدداً ويساهم في الفوز الثاني لليون
التالي
-

آخر الأحداث

>