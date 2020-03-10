رسمياً مباريات الدوري الفرنسي دون جماهير حتى 15 أبريل March 10, 2020 15:47 رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم تقرّر إقامة كل مباريات الدرجتين الأولى والثانية من دون جمهور حتى 15 أبريل للحد من انتشار فيروس كورونا AFP الدوري الفرنسي السابق الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - اقرأ التالي آخر الأحداث March 10, 2020 15:47 رسمياً مباريات الدوري الفرنسي دون جماهير March 9, 2020 19:04 الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 March 8, 2020 19:20 رين ينفض عنه غبار الكأس وليل يتفوق على ليون March 7, 2020 22:31 موناكو يواصل التخبط ويخسر أمام نيس March 6, 2020 23:22 بطولة فرنسا: مرسيليا يفرّط بالثأر من أميان March 6, 2020 22:00 تأجيل ستراسبورغ - سان جرمان بسبب فيروس كورونا March 5, 2020 23:27 احتفالات جماهير سانت اتيان الجنونية بعد التأهل March 5, 2020 10:31 سان جيرمان يواجه ستراسبورغ وعينه على الأبطال March 4, 2020 17:10 تعديلات على بروتوكول الـ"ليغ 1" March 2, 2020 18:59 الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 27