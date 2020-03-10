رسمياً مباريات الدوري الفرنسي دون جماهير حتى 15 أبريل

March 10, 2020 15:47 رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم تقرّر إقامة كل مباريات الدرجتين الأولى والثانية من دون جمهور حتى 15 أبريل للحد من انتشار فيروس كورونا