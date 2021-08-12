راموس يفاجئ الجميع بعرضه لليونيل ميسي زميله الجديد في باريس سان جيرمان (تقارير)

وبحسب خبر نشرته "ألبايس" ونقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية فقد أبدى الإسباني راموس نيته لفتح صفحة جديدة مع الأرجنتيني ميسي منافسه السابق في الكلاسيو والذي تسبب بطرده أكثر من مرة خلال مباريات ريال مدريد وبرشلونة.

وأخبر راموس زميله ميسي بأنه يستطيع مع عائلته الانتقال إلى منزله للعيش مع عائلة قائد ريال السابق إذا كان البرغوث قد سئم من البقاء في الفندق.

وسبق وأن تنافس راموس وميسي في 16 موسماً قبل انضمامهما إلى باريس سان جيرمان الصيف الحالي في صفقتي انتقال حر.

ولاقى تعاقد باريس سان جيرمان مع راموس وميسي إشادة عالمية خاصة من قبل عشاق وصيف الدوري الفرنسي نظراً لقيمتيهما الفنية والتسويقية العالية والتي من شأنها أن تجعل الدوري الفرنسي أهم مسابقة في الوقت الحالي.

ونجح باريس سان جيرمان في إبرام صفقات مبهرة إضافية هذا الصيف بضمه كل من الهولندي فينالدوم بصفقة انتقال حر من ليفربول الإنكليزي ودوناروما من ميلان الإيطالي إضافة للمغربي أشرف حكيمي مقابل قرابة 60 مليون يورو من إنتر الإيطالي.

وتعد تجربة ميسي هي الأولى خارج أسوار برشلونة بينما سبق لراموس أن لعب مع إشبيلية في بدايات مسيرته الاحترافية 2004-2005 قبل الانتقال لريال مدريد في 2005.