راموس يريد الاستمرار أربعة أو خمسة أعوام إضافية

وانضم راموس إلى الفريق الباريسي في تموز/يوليو الماضي حتى حزيران/يونيو 2023، بعد إحرازه لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع ريال مدريد، كأس العالم 2010 وكأس أوروبا مرتين مع منتخب بلاده.

قال راموس "أرغب باللعب لأربع أو خمس سنوات في المستوى الأول، قبل الانتقال إلى تجربة جديدة".

تابع "وقّعت لسنتين هنا مع باريس سان جيرمان، وسنحاول أن نجعلها ثلاثة، ثم سنرى".

أضاف راموس الذي حمل ألوان ريال مدريد فترة طويلة بين 2005 و2021 "طالما أنا قادر على الصمود بدنياً، أعتقد أنه بمقدوري البقاء مركّزاً".

ومنذ قدومه إلى سان جيرمان، واجه راموس متاعب وإصابات في ربلة ساقه، ما أجبره على الابتعاد عن فريقه أول خمسة أشهر من الموسم.

