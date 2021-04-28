رئيس مرسيليا مع تقليص عدد أندية الدوري إلى 18

وقال لونغوريا الأربعاء في مؤتمر صحافي في ملعب فيلودروم: "اعتقد أن المستقبل يمرّ في تقليص عدد الأندية في البطولات. يجعلها أكثر جاذبية. سيكون دوري الدرجة الأولى أكثر إثارة إذا قلصنا عدد الأندية ورفعنا مستوى التنافسية".

وتابع رئيس مرسيليا: "يجب أن نفكر في مستقبل كرة القدم. نخوض مباريات كثيرة واللاعبون هم العناصر الرئيسة. شاهدتهم نصف نهائي دوري ابطال أوروبا أمس والمباريات الأخيرة في البطولات المحلية. اللاعبون يجدون صعوبة (في اللعب). في بعض فترات هذا الموسم، خاض اللاعبون 3 مباريات في اسبوع مع منتخباتهم.

في بطولات أخرى لعبوا حتى آب/أغسطس. يجب أن نحترمهم".

وأردف لونغوريا "اعتقد أنه في السنوات الأخيرة، كان الدوري الألماني (18 ناديا) الأكثر إثارة للاهتمام. بطولة مفتوحة وجاذبة. اعتقد انه سيكون الاتجاه الطبيعي في البطولات الخمس الكبرى، ما عدا انكلترا، لأنهم لا يتحدثون عن هذا الامر"، مشيرا الى الاتجاه نحو تقليص عدد اللاعبين في الاندية.

ويحتل مرسيليا المركز السادس راهنا في الدوري الفرنسي، بفارق 18 نقطة عن ليل المتصدر.

