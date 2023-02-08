دير زاكاريان يعود لتدريب مونبلييه

وقرر مونبلييه التخلي عن بيتو بعد أشهر معدودة على استلامه المهمة خلفاً لأوليفييه دالوغليو في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

✍️ 𝑴𝒊𝒄𝒉𝒆𝒍 𝑫𝒆𝒓 𝒁𝒂𝒌𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏 de retour à la maison

🗣️ « 𝑳𝒂 𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒔𝒕 𝒕𝒓𝒆̀𝒔 𝒄𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆, 𝒎𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒓 𝒍𝒆 𝒄𝒍𝒖𝒃 𝒆𝒏 𝑳𝒊𝒈𝒖𝒆 𝟏 »



📝 https://t.co/b0LP0ZVf4b pic.twitter.com/t70CjGRPtN — MHSC (@MontpellierHSC) February 8, 2023

وتخلى مونبلييه عن بيتو بعد الاكتفاء بفوزين في 12 مباراة، من ضمنها الخسارة أمام فريق من الدرجة الثانية في مسابقة الكأس المحلية.

ويعود دير زاكاريان (59 عاماً) الى فريق قابع في المركز الخامس عشر بعد 22 مرحلة، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط الى الدرجة الثانية.

وستكون المهمة الأولى للمدرب الذي دافع عن ألوان مونبلييه كلاعب بين 1988 و1997 وأشرف أيضاً على الفرق العمرية فيه بين 1998 و2006، الأحد بمواجهة ثأرية مع بريست الذي أقاله من منصبه في 11 تشرين الأول/أكتوبر.

ويأمل دير زاكاريان أن يكرّر النتائج التي حققها في مروره السابق مع مونبلييه، إذ أنهى الأخير جميع المواسم الأربعة تحت قيادته في المراكز العشرة الأولى، وحتى أنه كان قريباً من المشاركة القارية عام 2019 بعدما أنهى الموسم في المركز السادس.





