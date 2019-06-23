داني ألفيش يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

وقال ألفيش (36 عاماً) أن "لكل شيء بداية، منتصف ونهاية، والوقت حان لكي أضع نقطة النهاية هنا"، شاكراً "جميع العاملين على مودتهم واحترامهم وانخراطهم منذ اليوم الأول. أنتم تساهمون على جعل هذا النادي أكثر تميزاً".

وانضم ألفيش إلى سان جيرمان في صيف 2017 بعد موسم واحد في صفوف يوفنتوس الإيطالي، وتوج مع النادي الباريسي بلقب الدوري في موسميه معه، كما أحرز الكأس وكأس الرابطة عام 2018.

وتابع لاعب برشلونة الإسباني السابق الذي وصل إلى نهاية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية "اليوم، أنهي حقبة أخرى من حياتي، حقبة من الانتصارات، التعلم والخبرات. أود أن أشكر عائلة باريس سان جيرمان على منحي فرصة أن نكتب معاً صفحة في تاريخ النادي ...".

وتوجه البرازيلي إلى مشجعي سان جيرمان بالقول "أعتذر، إذا لم أكن، في أي وقت من الأوقات، على المستوى المطلوب. أعتذر إذا، في وقت ما، ارتكبت خطأ. حاولت ببساطة أن أبذل قصارى جهدي".

