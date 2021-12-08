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الدوري الفرنسي

خصم نقطة من رصيد ليون وإعادة إقامة مباراته أمام مرسيليا بلا جمهور

حمّلت اللجنة التأديبية للدوري الفرنسي لكرة القدم نادي ليون مسؤولية الأحداث التي رافقت مباراته أمام مرسيليا ضمن المرحلة 14، وأعلنت عن خصم نقطة من رصيد الأول وإعادة إقامة المباراة خلف أبواب موصدة.

Reuters

وتوقفت مباراة ليون ومرسيليا قبل نحو أسبوعين عقب إصابة اللاعب ديميتري بايي في رأسه بعبوة مياه ألقيت من جماهير المدرج الشمالي لملعب غروباما، وقرر الحكم رودي بوكيه إيقاف المباراة بعد قرابة سبع دقائق من انطلاقها وطلب من الفريقين العودة إلى غرفة تبديل الملابس، بينما تلقى باييت العلاج على أرض الملعب.

وبعد نحو ساعتين من الانتظار، تقرر إيقاف المباراة نهائياً بحسب ما أعلن مذيع الملعب "خلافاً لما تم الإعلان عنه قرر الحكم عدم استئناف المباراة معتبراً أن سلامة اللاعبين غير مضمونة".

وسبق لنادي ليون أن أجبر على خوض مباراة سابقة خلف أبواب موصدة وذلك عندما استضاف رينس قبل أسبوع وانتهت المباراة بخسارته 1-2.

وصرح رئيس اللجنة التأديبية سيباستيان دينو خلال مؤتمر صحافي "أي عمل عنيف ضد لاعب، وخصوصاً لاعب رئيسي، يفضي إلى خسارة نقاط".

وأضاف "لقد أخذنا في الاعتبار تصرفات نادي ليون فور وقوع الأحداث، والتي سمحت على وجه الخصوص بالتعرف على المسؤول عن إلقاء الزجاجة وشكلّت فرصة للقضاء الجنائي من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة".
 

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