حارس رين يُهدي موناكو المنقوص تعادلاً ثميناً

ويأتي هذا التعادل لموناكو بعدما أقصي منتصف الأسبوع الماضي من التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في كرة القدم أمام أيندهوفن الهولندي.

وتردّد علمدار داخل منطقة الست ياردات في منظقة الجزاء خلال تعامله مع كرة أعادها له زميله الويلزي جو رودون، فانقض عليه إمبولو ليسرق الكرة منه ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 73.

جاء هذا الهدف بعدما كان رين افتتح التسجيل عن طريق غايتان لابورد في الدقيقة 59.

وأفلت موناكو من الهزيمة الأولى له في الدوري هذا الموسم، رغم أنه خاض السواد الأعظم من المباراة على ملعب "لويس الثاني" بعشرة لاعبين، إثر طرد لاعب وسطه يوسف فوفانا في الدقيقة 15 بالبطاقة الحمراء المباشرة.

والجدير بالذكر أن موناكو أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 33 عن طريق أكسل ديساسي، بعدما تصدى لها حارس رين ستيف مانداندا الذي غادر المباراة لاحقاً للإصابة.



