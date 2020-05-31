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حادث سير يتسبب في إصابة بالغة لياسين بن زية في يده

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يعاني اللاعب الجزائري ياسين بن زية من إصابة بالغة في يده اليسرى إثر حادث سير، بحسب ما أفاد أوليفييه دلكور، رئيس ناديه ديجون الفرنسي.

Reuters

وقال دلكور في تصريحات لصحيفة "لو بيان بوبليك" في ديجون، إن الحادث وقع الخميس، وأدخل بن زية (25 عاما) على إثره إلى المستشفى.

وأوضح "لقد خضع لعملية جراحية. هو تحت تأثير المورفين، وسيبقى في المستشفى لفترة" غير محددة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يعرف حتى الآن ما إذا كان لاعب خط الوسط، قادراً على تحريك يده، في ظل تقارير عن فقدانه القدرة الحركية فيها.

ونشأ اللاعب في صفوف فريق ليون الذي وقّع معه أول عقد احترافي في العام 2011. انضم إلى ليل في العام 2015، وخاض تجارب مع فريقي فنربهتشه التركي وأولمبياكوس اليوناني، قبل أن ينتقل من الأخير إلى صفوف ديجون في كانون الثاني/يناير الماضي.

وخاض بن زية أربع مباريات فقط مع فريقه الجديد، إذ ابتعد عن الملاعب بسبب إصابة في شباط/فبراير، قبل أن يتم إنهاء الموسم بشكل مبكر في فرنسا أواخر نيسان/أبريل، بسبب فيروس كورونا.

ياسين بن زية
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