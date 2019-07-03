تياغو منديش في ليون الفرنسي

ويعد تياغو هنريكي منديش ريبيرو (27 عاماً) ثاني لاعب برازيلي يضمه ليون في فترة الانتقالات الصيفية، بعد جان لوكاس من فلامنغو مقابل 8 ملايين يورو في 25 حزيران/يونيو الماضي.

ويأتي التعاقد مع اللاعبين بعد قدوم مواطنهما ونجم الفريق السابق جونينيو لشغل منصب المدير الرياضي إلى البرازيلي الدولي السابق سيلفينيو في منصب المدير الفني خلفاً لبرونو جينيزيو.

ونشأ منديش في صفوف غوياس البرازيلي قبل انتقاله إلى ساو باولو ثم ليل الفرنسي في 2017.

وكان ليون أعلن الثلاثاء رحيل لاعب وسطه تانغي ندومبيلي الى توتنهام الانكليزي مقابل 60 مليون يورو زائد 10 ملايين اضافية محتملة كمكافآت، وقبله باع ظهيره الايسر فيرلان مندي الى ريال مدريد الاسباني مقابل 48 ملايين يورو زائد 5 ملايين اضافية.



