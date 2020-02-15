تياغو سيلفا: يجب أن نركز بنسبة 110 بالمئة أمام دورتموند

وجاءت تصريحات سيلفا بعد تعادل باريس سان جيرمان 4-4 مع مضيفه أميان ضمن الدوري الفرنسي في مباراة شهدت تقدم أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة في أول 40 دقيقة.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وقال تياغو سيلفا: "في الشوط الأول لم يكن باريس سان جيرمان الذي نعرف، كان شوطاُ معقداُ والثاني أفضل".

وعما إذا كان الأداء مقلقاً قبل مباراة دورتموند، أضاف "كلا لأن اللاعبين سيعودون وستكون الروح مختلفة الثلاثاء، هذا مؤسف لأننا قدمنا مباراة جيدة وتلقينا هنا ثلاثة أهداف في الشوط الأول، يجب أن نبقى إيجابيين ونكون الثلاثاء مركزين بنسبة 110% للعب جيداً ومحاولة جلب نتيجة جيدة".