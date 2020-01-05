تولوز يقيل كومبواريه

وتولى كومبواريه منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي مهمة تدريب الفريق الفرنسي خلفاً لألان كازانوفا، لكنه دفع الأحد ثمن تلقي الفريق عشر هزائم متتالية في مختلف المسابقات، آخرها أمس بالخسارة أمام نادي الهواة سان بريفيه بهدف وحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وأعلن تولوز في بيان إقالة كومبواريه (56 عاماً) وإيكال مهامه مؤقتاً إلى دوني زانكو الذي يتولى حالياً الإدارة الفنية لمركز التدريب التابع للنادي.

وأتى البيان بعيد وقت وجيز من زيارة قام بها رئيس النادي أوليفييه سادران إلى مقر التدريب، حيث أبلغ اللاعبين مباشرة بالقرار، قبل توجههم إلى إسبانيا لخوض معسكر تدريبي استعداداً لاستئناف منافسات الدوري المحلي في نهاية الأسبوع المقبل، بعد العطلة الشتوية.

ويحتل تولوز المركز الأخير في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة فقط من 19 مباراة حقق فيها ثلاثة انتصارات ومثلها من التعادلات، مقابل 13 خسارة.







